İYİ Parti'deki yasak aşk mağduruna tüfekli saldırı

Olay önceki akşam saat 23.00 sularında meydana geldi. Tuvalete çıkan Ahmet Tilki'ye pompalı tüfekle arka arkaya ateş edildi. Sağ bacağına domuz kurşunu tabir edilen bilge büyüklüğündeki saçmalar isabet eden Tilki kanlar içinde yere yığıldı. Evde bulunan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verdi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Kanlar içinde yerde kalan Ahmet Tilki, ambulans ile Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Tilki'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gelişmelerin ardından Antalya Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için 5 kişilik bir ekip kurdu. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet Tilkiye 9 el ateş edildiği belirlendi. Jandarmaya ifade veren Tilki, kendisine silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler ile azmettiricilerden şikayetçi olduğunu belirterek,"Bana saldıranlar en kısa sürede yakalanmalı. Yoksa her an öldürülebilirim" diye konuştu.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı yasak aşk ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili birçok gelişme yaşanmıştı.