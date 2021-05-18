İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yaraladı, 2 kişiyi öldürdü

Olay, saat 13.00 sıralarında İzmir'in Aliağa ilçesi Kültür Mahellesi Onat Kutlar Sokak'ta bulunan bir pide restoranında meydana geldi. İddiaya göre, Ç.B. amcası O.B. ile birlikte annesinin çalıştığı pide restoranına geldi.

ANNESİNE BIÇAKLA YARALADI

Annesi A.Ç. ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Behçet M. ile tartışan Ç.B. bıçak ve tabanca ile saldırdı. Annesini bıçakla yaralayan Ç.B., Behçet M.'ye ise tabanca ile ateş açtı.