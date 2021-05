Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.

TMO Ofisi'nin ton başına 1650 lira olan sert ekmeklik buğday alımını 2250 liraya

1275 lira olan arpa alım fiyatını 1750 liraya

Bakliyat alım fiyatları nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN ALIM FİYATI

Yaş çay alım fiyatı 3,27 destekleme ile 3,40 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alımı kilo başına 3,80 liraya destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.

Sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır? Muhakkak olmuştur. Dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleriyle mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor. Tüm gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımız ve kültürümüzün gereğidir.

"BİZİM MUHATTABIMIZ MİLLETİMİZİN KENDİSİDİR"

Aziz milletim, görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş desteklerle esnafımızın ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin esnafına ve vatandaşına en ciddi destek sağlayan ülke olduğu açıklanmıştır.

Bizim bu husustaki muhatabımız milletimizin kendisidir. İşimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz, yanlışımız ve eksikliğimiz olmuşsa hesabını milletimize vereceğiz.

Türkiye'nin 81 vilayetinin 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Vatandaşımızın her biri hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini milletimiz gayet iyi biliyor.

"ARDI ARDINA YAPTIĞIMIZ HAREKATLARLA PLANLARINI BOZDUK"

Gezi olayları ile ülkemizin rotasını değiştirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık ile yine bunu denediler. PKK ve DEAŞ'ı kullanarak Türkiye'yi kana bulamaya çalıştılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla planlarını bozduk. Sürdürdüğümüz operaysonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz.

MİT'TEN PKK'YA AĞIR DARBE

MİT Başkanlığımızın uzun süredir yürütttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkye'ye yönelik pekçok kanlı eylemin faili olan bu terörist, suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimataını verenlerden biri de bu teröristtir. TSK ve MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen bu terörist, PKK ile YPG'nin ayrı olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.