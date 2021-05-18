"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kabi duygularımla selamlıyorum. Milletimizin ve tüm İslam alemizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram edecediğimiz açıktır. Ülkemizi de adeta esir alan salgına karşı verdiğimiz mcüadelenin amacı, 84 milyonun sağlığını korumaktır. Yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. İnsanımız sağlığını her şeyin önüne koymak, milletimizin bize verdiği bir sorumluluktur. Tam kapanma ile birlikte salgını yine büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi 21.00 ile sabah 5 saatleri arasında sürdüreceğiz. Şehirlerarası seyahatlar sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde serbestce yapılabilecek, diğer hallerde izne tabi tutulacak.

1 Haziran'dan itibaren başlayacak Kademeli normalleşmenin detaylarını ele aldık. Ay sonuna kafdar olan süreçte daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tredbirlerine hassasiyetle uyumunu önemle rica ediyorum. Aşı tedariğine hız veriyoruz. Riskli grupların bir önce aşılanmasını sağlıyoruz. Salgından hep birlikte hareket edebilirsek kurtulabiliriz.

Bu konuda zamanında etkin ve tedbir önlemler almayan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini biliyrosunuz. Türkiye bedel ödemeden bu süreci geçirdiyse alınan tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçludur. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmaycağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için, sağlık çalışanlarına, mülki idare amirliklerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Salgın ve vakalar arttığında neden tedbir almıyorsunuz diyenler, tedbir alınınca neden kısıtlamaya gidiyorsunuz diyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların hesaplarının farkındayız. Bişz sadece milletimizin sağlığını korumak istiyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır.

Hamd olsun. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor.

İnsanımızın hem işini hem aşını korumanın mücadelesini verdik. Bu süreçte, tarım, sanayi ve ihracatta en küçük aksama olmasın diye çaba gösterdik. Kısıtlamadan etkilenen işletmelere destek adımlarının yanı sıra kredi kolaylıkları ve taksit ertelemeleri gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Turizm sektörünü ayakta tutmak için ayrıca çabalık, çalıştık. Her kesimden vatandaşımıza ödemeler yaptık.

Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıakrdık. Bu süreçte dezonformasyon yaptılar. Bunlarda haya edep söz konusu değil. Ben rakam veriyorum. Esnafımıza verdiğimiz kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı. Pek çok sektöre destek olduk.

Bu desteklerin tutarı şimdiden 55 milyon lirayı buldu. Haziran ayı sonu itibariyle 67 milyon lirayı bulacaktır. Merkezi yönetim bütçesiyle bu tutra şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken haziran sonunda 181 milyar lirayı bulacaktır.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve borç yapılandırmaları ile her kesimden insanı rahatlattık. Toplamda 661 milyar liralık kaynağı milletimizin