Merakla beklenen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair pek çok konuya değinen Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Başkan Erdoğan, esnafa hibe desteği müjdesini de toplantı sonrası açıkladı. İşte Kabine Toplantısı kararları ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NEDİR?
Kabine Toplantısı, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'da başladı ve 19.30'da sona erdi.
Kabine sonrası alınan kararlar şu şekilde;
"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kabi duygularımla selamlıyorum. Milletimizin ve tüm İslam alemizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram edecediğimiz açıktır. Ülkemizi de adeta esir alan salgına karşı verdiğimiz mcüadelenin amacı, 84 milyonun sağlığını korumaktır. Yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. İnsanımız sağlığını her şeyin önüne koymak, milletimizin bize verdiği bir sorumluluktur. Tam kapanma ile birlikte salgını yine büyük ölçüde kontrol altına aldık.
Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamasını hafta içi 21.00 ile sabah 5 saatleri arasında sürdüreceğiz. Şehirlerarası seyahatlar sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde serbestce yapılabilecek, diğer hallerde izne tabi tutulacak.
1 Haziran'dan itibaren başlayacak Kademeli normalleşmenin detaylarını ele aldık. Ay sonuna kafdar olan süreçte daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tredbirlerine hassasiyetle uyumunu önemle rica ediyorum. Aşı tedariğine hız veriyoruz. Riskli grupların bir önce aşılanmasını sağlıyoruz. Salgından hep birlikte hareket edebilirsek kurtulabiliriz.
Bu konuda zamanında etkin ve tedbir önlemler almayan ülkelerin nasıl ağır bedel ödediğini biliyrosunuz. Türkiye bedel ödemeden bu süreci geçirdiyse alınan tedbirlere ve milletimizin dirayetine borçludur. Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmaycağını ümit ediyoruz. Bu vesileyle salgının başından beri gösterdikleri gayret için, sağlık çalışanlarına, mülki idare amirliklerine, jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum.
Salgın ve vakalar arttığında neden tedbir almıyorsunuz diyenler, tedbir alınınca neden kısıtlamaya gidiyorsunuz diyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu saygısızlıktır. Elini taşın altına koymayanların hesaplarının farkındayız. Bişz sadece milletimizin sağlığını korumak istiyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır.
Hamd olsun. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı gayet iyi biliyor.
İnsanımızın hem işini hem aşını korumanın mücadelesini verdik. Bu süreçte, tarım, sanayi ve ihracatta en küçük aksama olmasın diye çaba gösterdik. Kısıtlamadan etkilenen işletmelere destek adımlarının yanı sıra kredi kolaylıkları ve taksit ertelemeleri gibi her türlü kolaylığı gösterdik. Turizm sektörünü ayakta tutmak için ayrıca çabalık, çalıştık. Her kesimden vatandaşımıza ödemeler yaptık.
Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıakrdık. Bu süreçte dezonformasyon yaptılar. Bunlarda haya edep söz konusu değil. Ben rakam veriyorum. Esnafımıza verdiğimiz kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı. Pek çok sektöre destek olduk.
Bu desteklerin tutarı şimdiden 55 milyon lirayı buldu. Haziran ayı sonu itibariyle 67 milyon lirayı bulacaktır. Merkezi yönetim bütçesiyle bu tutra şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken haziran sonunda 181 milyar lirayı bulacaktır.
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve borç yapılandırmaları ile her kesimden insanı rahatlattık. Toplamda 661 milyar liralık kaynağı milletimizin
ESNAFA MÜJDE
Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.
İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.
TMO Ofisi'nin ton başına 1650 lira olan sert ekmeklik buğday alımını 2250 liraya
1275 lira olan arpa alım fiyatını 1750 liraya
Bakliyat alım fiyatları nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.
ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN ALIM FİYATI
Yaş çay alım fiyatı 3,27 destekleme ile 3,40 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alımı kilo başına 3,80 liraya destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.
Sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır? Muhakkak olmuştur. Dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleriyle mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor. Tüm gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımız ve kültürümüzün gereğidir.
"BİZİM MUHATTABIMIZ MİLLETİMİZİN KENDİSİDİR"
Aziz milletim, görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş desteklerle esnafımızın ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin esnafına ve vatandaşına en ciddi destek sağlayan ülke olduğu açıklanmıştır.
Bizim bu husustaki muhatabımız milletimizin kendisidir. İşimizi doğru yapmışsak takdirini milletimizden göreceğiz, yanlışımız ve eksikliğimiz olmuşsa hesabını milletimize vereceğiz.
Türkiye'nin 81 vilayetinin 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Vatandaşımızın her biri hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini milletimiz gayet iyi biliyor.
"ARDI ARDINA YAPTIĞIMIZ HAREKATLARLA PLANLARINI BOZDUK"
Gezi olayları ile ülkemizin rotasını değiştirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık ile yine bunu denediler. PKK ve DEAŞ'ı kullanarak Türkiye'yi kana bulamaya çalıştılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla planlarını bozduk. Sürdürdüğümüz operaysonlarla hainlerin inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz.
MİT'TEN PKK'YA AĞIR DARBE
MİT Başkanlığımızın uzun süredir yürütttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkye'ye yönelik pekçok kanlı eylemin faili olan bu terörist, suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimataını verenlerden biri de bu teröristtir. TSK ve MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen bu terörist, PKK ile YPG'nin ayrı olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.
KONTROLLÜ NORMALLEŞME KURALLARI
HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.
DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA YOK: Evlendirme işlemleri sürecek. Ancak toplu düğün, nişan, kına yapılamayacak. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.
TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI: Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
SEYAHAT SERBESTLİĞİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.
YEME-İÇME YERLERİ PAKET SERVİSE DEVAM
Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. 17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehaneler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile tematik parklar ise kapalı olacak.
AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak bu gruplara şehir içi toplu taşıma yasak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri ise hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.