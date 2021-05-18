Kamyonet tıra çarptı:1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde seyir halinde olan Mustafa Kahraman idaresindeki kamyonet, Şehit Turgut Çiçek Caddesinde seyir halinde olan Adnan E. İdaresindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet cadde üzerinde seyir halinde olan Turgay Çakır idaresindeki otomobile çarptı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Kahraman, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazada kullanılamaz hale gelen kamyonet çekici ile otoparka götürüldü. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde caddeye çıkan kamyonetin tıra çarpması ve ardından savrularak otomobile çarpma anı yer alıyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.