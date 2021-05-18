Kapanma bitti İstanbul döndü

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan 17 günlük "tam kapanma" süreci dün sabah itibarıyla sona erdi. Kontrollü normalleşme döneminin ilk gününde İstanbul'da da alışılan yoğunluk geri geldi. Kapanma sürecini Edirne'nin Saros kıyıları ile Çanakkale'nin tatil bölgelerinde geçirenler, Tekirdağ üzerinden megakente dönerken, TEM ve D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Mesai saati sonrası ise evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda izdihama yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine ulaştı. Tam kapanma tedbirlerinin sona ermesiyle başta yeme içme, giyim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme de günler sonra işbaşı yaptı. Vatandaşlar, soluğu alışveriş merkezlerinde aldı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler de Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri çimlerde oturdu, kimileri ise denize girdi. Kapanma nedeniyle devlet dairelerindeki randevuları askıya alınan vatandaşlar ise tapu daireleri, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri ve evlendirme dairelerinde kuyruklar oluşturdu.