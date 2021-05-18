Karaman'da vurulan kadın öldü! 'Kendi kendimi vurdum' demişti!





'YAŞAMINI YİTİRDİ'



Daha önceki eşinden 2 çocuğu olduğu belirtilen Satı Laçin, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Laçin. bugün, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Tolga Nantu da 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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