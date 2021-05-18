Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi muhtar adayı oldu

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Tınaztepe Mahalle Muhtarı Abdulvahap Paşa 12 Aralık 2020'de geçirdiği geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Paşa'nın ölümü mahallede üzüntüye neden olurken, yerine vekâleten azası Polat Tahir Kabataş getirildi. Tınaztepe Mahallesi'nde 6 Haziran'da yapılacak seçimde 2 muhtar adayı yarışacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu ile muhtar vekili Polat Tahir Kabataş binin üzerinde seçmenin bulunduğu Tınaztepe Mahallesi'nde ipi göğüslemek için mücadele edecek. Celal Kılıçdaroğlu, muhtarlık seçimine 19 gün kala hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Twitter adresinden seçim ile ilgili çeşitli vaatlerde bulunan Celal Kılıçdaroğlu, abisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapmayı da ihmal etmiyor.

KEMAL ABİM GİBİ YALAN DEĞİL GERÇEK HİZMET YAPACAĞIM

Bir tweetinde, "6 Haziran'da yapılacak muhtarlık seçiminde oylarınıza talibim. Kemal abim gibi yalan değil, gerçek hizmet yapacağım" dedi. Başka bir paylaşımında mahallenin insanın namusu olduğunu belirten Celal Kılıçdaroğlu'nun 'Geçen sefer seçimi abimin yüzünden kaybettim. Ona benziyorum diye oy vermeyenler oldu' tweeti büyük ilgi gördü. 2019'daki yerel seçimlerde muhtar adayı olan ve seçimi 12 oyla kaybeden Celal Kıılçdaroğlu, "Muhtar adayıydım. 12 oyla kaybettim. Muhtar rahmetli oldu. 6 Haziran'da yeniden seçim var. Bu sefer sandıkları patlatacağım. Abim gibi 9 defa seçime girmeyeceğim" diye paylaşım yaptı. İzmir'de yerel yönetimlerde uzun yıllardır iktidarda olan CHP'ye de göndermede bulunan Celal Kılıçdaroğlu attığı diğer tweetlerde, "CHP'nin 50 yılda İzmir'e yapamadığını ben iki senede mahalleme yapacağım. Ben yatağa aç girerim ancak mahallemde hiçbir çocuğu yatağa aç koymayacağım" şeklinde ifadeler kullandı.

MAAŞIMI SOKAK HAYVANLARI İÇİN HARCAYACAĞIM

Yaklaşan muhtarlık seçimleri öncesi İzmir'in Konak ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde yaşayan Celal Kılıçdaroğlu SABAH'a konuştu. 2019'daki seçimi 12 oyla kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu kez seçimi kazanacağımı düşünüyorum. Muhtarlığı kazanırsam tüm maaşımı sokak hayvanları için harcayacağım. Sokak hayvanlarına sahip çıkacağım. Sokaklarda bir tane aç ve sefil hayvan kalmayacak. Tınaztepe Mahalllesi'nde yaşayan vatandaşlarıma sahip çıkacağım. Maddi durumu olmayan vatandaşlarımıza da yardım edeceğim. Sokaklarımızda kaldırım ve doğru düzgün asfalt yok. Yolların ve kaldırımların daha iyi olması için elimden geleni yapacağım" dedi. Mahallerinde çok fazla metruk bina da bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu binaların yıkılması ya da gerekli önlemlerin alınması için elimden geleni yapacağım" dedi.