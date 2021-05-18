Kokoreç aşkı pahalıya patladı! Antalya'da 10 bin lira ceza yazdı!



'KOKOREÇ YİYİP EVE GİDECEKTİK'



Alkollü sürücü Yiğit Ö.'nün "Bir kokoreç yiyip, eve gidecektik, başımıza gelene bak" sözleri üzerine polis memuru, "Kokoreç pahalıya mal oldu" dedi.

Yiğit Ö. ise "Ceza yazılması önemli değil de ehliyet gitmeseydi" karşılığını verdi.