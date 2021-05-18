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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:58 Son Güncelleme: 18.5.2021 11:02

aşkı pahalıya patladı! 'da 10 bin lira ceza yazdı!

DHA
Kokoreç aşkı pahalıya patladı! Antalya'da 10 bin lira ceza yazdı!

'da, 3 arkadaş birlikte alkol aldı. İçtikten sonra acıkan gurup, yemek için araçla yola çıktı. Polis ise kısıtlamayı delen gençlere ceza yazdı. 3 kişiye, 'alkollü araç kullanmak'tan ceza da dahil 10 bin 764 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da yaşanan olay, gece Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç yemek isteyen Yiğit Ö. ile arkadaşları Faik K. ve Semih D., sokak kısıtlamasına rağmen otomobille yola çıktı.

Seyir halindeki 3 kişi, devriye gezen motorize Yunus ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki 3 kişinin muafiyet belgesi olmadığı anlaşılırken, sürücü Yiğit Özkan da yapılan testte 0.95 promil alkollü çıktı.

Polis, 3 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den, sürücü Yiğit Ö.'ye ayrıca 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 10 bin 764 TL ceza uyguladı. Yiğit Ö.'nün ehliyetine el koyuldu. Cezanın ardından otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.


'KOKOREÇ YİYİP EVE GİDECEKTİK'

Alkollü sürücü Yiğit Ö.'nün "Bir kokoreç yiyip, eve gidecektik, başımıza gelene bak" sözleri üzerine polis memuru, "Kokoreç pahalıya mal oldu" dedi.
Yiğit Ö. ise "Ceza yazılması önemli değil de ehliyet gitmeseydi" karşılığını verdi.

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Kokoreç aşkı pahalıya patladı! Antalya'da 10 bin lira ceza yazdı!
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