Konya'da akılalmaz olay: Vermediği paranın üstünü aldı!





İş yerinin önünden çantası çalınan Ramazan Özdemir, olayla ilgili kamera görüntülerini araştırdığını ifade ederek, "Şahıs ilk önce pastaneye giderek oradan yarım kilo baklava alıyor. Pastanedeki arkadaşa 'Ben kasabın oğluyum babamda bozuk para yokmuş 100 lira üstü verecekmişsin' diyor. Pastanedeki arkadaş da baklava alan şahsa inanıyor. Şahıs para üstü 80 lira ve yarım kilo baklavayı alarak pastaneden çıkıyor. Araca doğru ilerlerken benim iş yerimin önünde çantayı görüyor. Çantayı fark edince alıp ilerde bekleyen arabaya biniyor. Bizim kameralardan tespit ettiğimiz kadarıyla plaka belli değil ama nasıl bir araç olduğu belli. Biz 8-10 yerden görüntü aldık, emniyete verdik. Temennimiz bulunması. Çantamızın içinde çok önemli evraklar, nakit para, kredi kartları ve ruhsatlı silahımız vardı. Biz silah adına biraz korku yaşıyoruz" dedi.