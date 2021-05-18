19 Mayıs meşale bende uygulaması başvuru ekranı MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmuştu. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dikkatleri üzerine çeken bu kutlu günde "MEB ile 19 Mayıs Meşale Bende uygulaması nedir ve nasıl başvuru yapılır?" soruları araştırılmaya başladı. Meşale Bende uygulaması, kişilerin kendi ismi ile hazırlanıyor ve görselde ''102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.'' sözleri yer alıyor.
MEŞALE BENDE UYGULAMASI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.
Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."
Ekrana ad ve soyad bilgileri girildikten sonra oluşturulan görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.
MEŞALE BENDE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakanlığın http://mesalebende.meb.gov.tr/ adresine yer alan ad soyad alanı doldurularak ''indir'' butonu tıklanır. Ardından bilgisayara kendi ismininiz ve soyadınız ile meşale bende kartı yüklenmiş olur. MEB'in hazırladığı meşale bende kartı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.