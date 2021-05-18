19 Mayıs meşale bende uygulaması başvuru ekranı MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmuştu. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dikkatleri üzerine çeken bu kutlu günde "MEB ile 19 Mayıs Meşale Bende uygulaması nedir ve nasıl başvuru yapılır?" soruları araştırılmaya başladı. Meşale Bende uygulaması, kişilerin kendi ismi ile hazırlanıyor ve görselde ''102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.'' sözleri yer alıyor.