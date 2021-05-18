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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:24

Mehmetçik mazlumların yanında

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Mehmetçik mazlumların yanında

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından terörden arındırılan bölgede mazlumları yalnız bırakmayan Mehmetçikler, yine ihtiyaç sahiplerine el uzattı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, kahraman Mehmetçik'in AFAD koordinesinde dağıttığı giysi ve gıda malzemelerini alan mazlumların yüzündeki mutluluğu gösteren görseller yer aldı.

MEHMETÇİKLERİMİZ TARAFINDAN GIDA VE GİYİM MALZEMESİ YAPILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Mehmetçiğimizin terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinesinde Mehmetçiklerimiz tarafından gıda ve giyim malzemesi dağıtımı yapıldı."

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Mehmetçik mazlumların yanında
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