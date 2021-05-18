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Giriş Tarihi: 18.5.2021 17:19

Mermer ocağında çalışan işçinin feci ölümü!

İHA
Mermer ocağında çalışan işçinin feci ölümü!

’nin Çal ilçesinde mermer ocağında blok haline getirilen mermer kapağının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çal ilçesi Belevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mermer ocağında çalışan 40 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Sezai Ünlü, mermeri keserek blok haline getirdiği kapaklardan birinin üzerine düşmesi neticesinde altında kaldı. Meydana gelen kazada iş arkadaşları Ünlü'nün yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde savcı ile incelemelerde bulundu. Sezai Ünlü'nün cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Mermer ocağında çalışan işçinin feci ölümü!
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