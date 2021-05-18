Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Mersin'in Bozyazı ve Silifke ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli çok miktarda uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından operasyon düzenleyen ekipler, Bozyazı'nın Çubukkoyağı Mahallesi'nde 2, Silifke'nin Atayurt ve Ulugöz mahallelerinde ise 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 159 gram kubar esrar,15 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 10 gram marihuana esrar ve 135 gram bonzai ele geçirildi.

Jandarma'da, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.