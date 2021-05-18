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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:42 Son Güncelleme: 18.5.2021 11:08

'den kritik uyarı! Gök gürültülü bekleniyor

AA
Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulut hava hakim olacak.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sabah, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren; Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonra olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
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