Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulut hava hakim olacak.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sabah, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren; Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonra olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık