Millet İttifakı salonu terk etti

Menemen Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci oturumu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda tüm partililer, İsrail'in Filistin zulmüne ortak tepki gösterdi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üyeleri yaptıkları açıklamada, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da Filistinlilerin ibadet yapmasına engel olan katil İsrail'i kınadı. Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, AK Parti Grup Başkan Vekili Yusuf Demircioğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Bahadır İnanlı'nın Enerji Kentler Birliği'ne yeni üye seçimi ile ilgili önergesi görüşmeye alındı. İYİ Partili Koray Yücel, daha önce Enerji Kentler Birliği'ne üye seçilen meclis üyesi Çağlar Gürez'in istifa etmediğini hatırlatarak önergeye karşı çıktı. AK Parti Grup Başkan Vekili Yusuf Demircioğlu ise yasal mevzuat ile böyle bir atamanın gerçekleştirilebileceğini söyledi.

"HALA HAZMEDEMEDİNİZ"

Durumun hukuka aykırılık teşkil etmediğini belirten Demircioğlu, "Biz kanunlar çerçevesinde geldik. İyi ki böyle bir başkan geldi. Aydın Pehlivan'ı bundan sonra küçük düşüremezsiniz. 1400'e yakın personelin, alacağı olan esnafın gönlüne girmiş bir belediye başkanı. Menemen'deki 3 bin 500 haneye sıcak yemek götürmeye vesile olan, 12 bin vatandaşın evine erzak kolisi götüren bir başkan. Halkla Aydın Başkan'ın arasına giremezsiniz. Siz de takdir edin kardeşim ya! İyi yapılan hiç mi bir şey yok? Meta Su ve Menaş'a bugüne kadar bayram ikramiyesi mi verilmiş? Biriniz de kalkın deyin ki, 'Helal olsun Aydın Bey!" 'Başkanım' demeye eriniyorsunuz ya, hala hazmedemediniz ya…" sözlerine yer verdi.

Daha sonra söz alan CHP'li Deniz Karakurt, AK Partili Demircioğlu'nu, konuşmasında kullandığı 'ya' kelimesinden dolayı saygısızlık ve hakaretle suçladı. Demircioğlu, 'Size hak ettiğinizden fazla saygı gösteriyorum' sözleri üzerine Karakurt, "Demek ki ben saygıyı hak etmiyorum" diyerek meclis salonunu terk etti. Millet İttifakı üyeleri ve CHP İlçe Başkanı Ömer Güney, Karakurt ile birlikte salondan ayrıldı.

"ÇALIŞILMIŞ BİR DURUM"

Yaşananlara tepki gösteren Başkan Pehlivan, "Bu meclise, göreve geldiğim ilk günden itibaren demokrasi örneği verdiğimi düşünüyorum. 2019 Nisan ayı meclisinden itibaren hiçbir meclis üyesinin görmemiş olduğu saygıyı, biz bütün partililerin meclis üyelerine veriyoruz. İnsanı insan olduğu için seviyoruz. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, çizgimiz, yapmış olduğumuz hizmetlerimiz, işçiyle olan diyalog ve bağlılığımız, gösterdiğimiz performansımız ve projelerimizle, bu güne kadar üretmiş oldukları arkadan dolanarak terse düşürür müyüz politika anlayışlarının her biri çürütülmüştür. Menemen halkının gözü önünde cereyan eden ciddi bir başarıya ulaşmış bir belediye yönetimi var. Bu durum kıymetli arkadaşlarımızı derinden üzmüş ve yaralamış ki, işi yoktan sebeple bu noktalara getiriyorlar. Daha önce çalışılmış bir durum olarak değerlendiriyorum" dedi. Salonda bulunan meclis üyelerinin oy birliğiyle Enerji Kentler Birliği üyeliklerine asil üye Melih Damar ve yedek üye Selahattin Yeşilkaya seçildi. Dilek ve temenniler gündem maddesinin ardından meclis sona erdi.