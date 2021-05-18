Nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurdu.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu belirlenen 3 şahısın içinde bulunduğu otomobil, ekiplerce takibe alındı. Güzergahta yolu kesen diğer ekiplerin otomobilin önünü kestiği anlar ve şahısları gözaltına aldıkları dakikalar adeta nefes kesti. Narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonlarda araç içerisinde çuvallar halinde toplam 32 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan M.C.K., Ö.R. ve K.Y. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.