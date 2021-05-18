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Giriş Tarihi: 18.5.2021 11:02

Nefes kesen uyuşturucu operasyonu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Nefes kesen uyuşturucu operasyonu

’da Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, film sahnelerini aratmayan bir operasyonlar durduruldu. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda otomobilde yapılan aramalarda 32 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurdu.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu belirlenen 3 şahısın içinde bulunduğu otomobil, ekiplerce takibe alındı. Güzergahta yolu kesen diğer ekiplerin otomobilin önünü kestiği anlar ve şahısları gözaltına aldıkları dakikalar adeta nefes kesti. Narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonlarda araç içerisinde çuvallar halinde toplam 32 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan M.C.K., Ö.R. ve K.Y. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Nefes kesen uyuşturucu operasyonu
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