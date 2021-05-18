Polis ormanda baygın halde buldu! Kanlar içindeki adam hastaneye kaldırıldı

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaralı bir şahıs ormanda baygın halde bulundu. İddiaya göre, polis ekipleri mahalledeki devriye görevleri sırasında ormanlık alanda bıçakla yaralanmış baygın halde yatan bir şahıs gördü. Ekiplerin durumu ihbar etmesi üzerine takviye olarak bölgeye Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü, olay yeri inceleme ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanmış şahsın Afgan uyruklu olduğu belirlendi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.