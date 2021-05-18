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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:35

Polis ormanda baygın halde buldu! Kanlar içindeki adam hastaneye kaldırıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis ormanda baygın halde buldu! Kanlar içindeki adam hastaneye kaldırıldı

’de devriye gezen polis ekipleri, ormanlık alanda baygın halde yatan bir kişiyi gördü. Yapılan incelmede Afganistanlı olduğu öğrenilen şahsın bıçaklanarak yaralanmış olduğu öğrenildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaralı bir şahıs ormanda baygın halde bulundu. İddiaya göre, polis ekipleri mahalledeki devriye görevleri sırasında ormanlık alanda bıçakla yaralanmış baygın halde yatan bir şahıs gördü. Ekiplerin durumu ihbar etmesi üzerine takviye olarak bölgeye Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü, olay yeri inceleme ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanmış şahsın Afgan uyruklu olduğu belirlendi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

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Polis ormanda baygın halde buldu! Kanlar içindeki adam hastaneye kaldırıldı
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