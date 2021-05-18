Koronavirüs salgını sebebiyle çoğu işletme faaliyetlerine ara vermişti. 17 Mayıs itibariyle sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlamasıyla birlikte halı sahaların açılış tarihi merak konusu oldu. Bugün itibariyle bazı işletmelerin açılma kararı kamuoyunun bilgisine sunulurken gözler halı sahalar açıldı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre halı sahalar açılacak mı?
Halı sahaların açılış tarihi gündemdeki yerini koruyor. Valiliklerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapatılma kararı ile halı sahalar kapalı kalmaya devam ediyor. Normalleşme takvimine göre halı sahalar ne zaman açılacak sorusunun yanıtına dair detaylar şöyle;
Halı sahalar henüz açılmadı. Konuya yönelik güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.
17 Mayıs - 1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
Sinema salonları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,
Hamam, sauna ve masaj salonları,
Lunaparklar ve tematik parklar.
Alınan kararlar doğrultusunda halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. 1 Haziran sonrası halı sahalar ve yüzme havuzları için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.