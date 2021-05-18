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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 18.5.2021 07:31 Son Güncelleme: 18.5.2021 07:39

sonuçları açıklandı! ile 17 Mayıs çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile Youtube canlı yayında şanslı numaraları belli olan sonuçları bugün (17 Mayıs 2021 Pazartesi) şans oyunu severlere duyuruldu. Aylardır 6 şanslı numarayı tahmin edebilen çıkmaması nedeniyle peş peşe gelen devirler sonucunda 153 Milyon TL ile MPİ tarihinin en yüksek tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek amacıyla açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. ile 17 Mayıs sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı detayları.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün MP TV - Youtube ortak canlı yayında şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Aylardır gelen devirler sonucunda 153 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarına sahip olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerinde kupon doldurarak canlı çekilişe dahil oluyor. Bugünkü (17 Mayıs 2021 Pazartesi) MP TV canlı çekilişinde çıkan kazandıran numaraları merak edenler 17 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (17 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 17 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Mayıs Sayısal Loto sonuçları: 48 - 62 - 21 - 90 - 46 - 89 + 6 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 17 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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