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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Sevgiliye siyah kalpli son mesaj

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sevgiliye siyah kalpli son mesaj
Manisa'da 31 Ocak'ta bir tarlada 4 gencin ölü bulunması olayı ile ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi. Gençlerin uyuşturucu alıp, intihar ettikleri öne sürülmüştü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Serkan Zangal'ın olay gecesi 04.49'da sevgilisi Buse Çınarcık'a genelde olduğu gibi siyah kalp koyup "Seni seviyorum" mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Gençlere ait cep telefonlarının ailelere verildiği öğrenildi. Aileler, teslim edilen telefonlarda olay günkü mesaj ve arama kayıtlarının silindiğini öne sürerken, olayla ilgili "Kovuşturmaya yer yoktur" kararına da itiraz etti.
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Sevgiliye siyah kalpli son mesaj
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