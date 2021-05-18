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Giriş Tarihi: 18.5.2021 18:18 Son Güncelleme: 18.5.2021 18:19

mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Mayıs verileri

Son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Yurt ve dünyada meydana gelen olayları Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve tarafından sürekli olarak güncellenen listesi ile kamuoyuna duyuruluyor. Meydana gelen en son depremlerin ardından sarsıntıların hissedildiği bölgelerde yaşayanlar son dakika depremine ilişkin bilgileri öğrenmek adına Son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorusu üzerinde yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 18 Mayıs verileri ve Türkiye’deki en son depremler.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarının duyurulduğu son depremler listesi verileri, Kuzey Anadolu ve doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde meydana gelen sarsıntıların ardından, depreme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorusuna yanıt aramayı yoğun olarak sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem gelişmeleri ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 18 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri
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