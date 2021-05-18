Son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarının duyurulduğu son depremler listesi verileri, Kuzey Anadolu ve doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde meydana gelen sarsıntıların ardından, depreme ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Son Dakika Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorusuna yanıt aramayı yoğun olarak sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem gelişmeleri ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri şöyle;