SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da bir enerji tesisinde yangın çıktı

İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 Nolu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.