Son dakika: Şaşırtan karar! İranlı eşini döven kocaya ev hapsi verildi

'ÇOCUĞUMU GÖRMEYE GİTTİM, BANA TÜKÜRDÜ'

Olayın ilk duruşması, bugün Adana 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Zülküf Coşkun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken Galavizh Ayoubi Amirabad salonda hazır bulundu. Mahkemedeki ifadesinde eşi Amirabad'ı çok sevdiğini ama onunla uzun süredir aralarındaki problemlerden dolayı görüşmediğini söyleyen Coşkun, olay günü çocuğunu görmeye gittiğini fakat eşinin kendisine hakaret ettiğini belirtti. Amirabad'ın kendisini aşırı kıskandığını ve aralarında bundan dolayı tartışmalar çıktığını kaydeden Coşkun, "Ben oraya sadece çocuğumu görmeye gittim. Bana tükürdü, hakaret etti. Olayın bu boyuta gelmesini hiç istemedim. Ben onun için her şeyi yaptım, onu sevdim" dediği öğrenildi. Müşteki Galavizh Ayoubi Amirabad ve kızı A.F.J. geçmişten bu yana Coşkun tarafından şiddete uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini söylediler..