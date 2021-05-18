Son dakika... THODEX şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket! Basın mensupları görüntü aldığı sırada..

Son dakika haberi: THODEX soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.
2 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI
Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın yakalanmasının ardından kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar Sarıyer de yakalandı.
SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ
Emniyet ekipleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Oral Çınar, savcılık ifadesinin ardından 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
SON DAKİKA: Kripto para dolandırıcısı Thodex şüphelisinden gazetecilere terbiyesiz el hareketi
ŞÜPHELİDEN GAZETECİLERE TERBİYESİZ HAREKET
Mahkemeye sevk edilen şüpheli Oral Çınar, basın mensuplarının görüntü aldığı esnada gazetecilere el hareketi yaparak tepki gösterdi. Gazetecilere hakaretler eden şüpheli adam 'Saçma sapan haberler yapıyorsunuz.' şeklinde konuştu.