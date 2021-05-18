Son dakika... THODEX şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket! Basın mensupları görüntü aldığı sırada..

Son dakika haberi: THODEX soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın yakalanmasının ardından kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar Sarıyer de yakalandı.