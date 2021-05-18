Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika... THODEX şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket! Basın mensupları görüntü aldığı sırada..
Giriş Tarihi: 18.5.2021 16:28 Son Güncelleme: 18.5.2021 16:31

Son dakika... THODEX şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket! Basın mensupları görüntü aldığı sırada..

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika... THODEX şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket! Basın mensupları görüntü aldığı sırada..

Son dakika haberi: Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan THODEX'in patronu bir aydır yakalanamazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen THODEX soruşturması kapsamında yazılımcı yakalanarak gözaltına alınmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüpheli adam görüntü alan gazetecilere el hareketi yaparak hakaretler savurdu.

Son dakika haberi: THODEX soruşturmasında asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığını öğrenilmişti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın yakalanmasının ardından kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar Sarıyer de yakalandı.

SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Emniyet ekipleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli Oral Çınar, savcılık ifadesinin ardından 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA: Kripto para dolandırıcısı Thodex şüphelisinden gazetecilere terbiyesiz el hareketi

ŞÜPHELİDEN GAZETECİLERE TERBİYESİZ HAREKET

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Oral Çınar, basın mensuplarının görüntü aldığı esnada gazetecilere el hareketi yaparak tepki gösterdi. Gazetecilere hakaretler eden şüpheli adam 'Saçma sapan haberler yapıyorsunuz.' şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... THODEX şüphelisinden gazetecilere ahlaksız hareket! Basın mensupları görüntü aldığı sırada..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA