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Giriş Tarihi: 18.5.2021 18:58 Son Güncelleme: 18.5.2021 19:14

SON DAKİKA! 'de haritası güncellendi! Zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti

SON DAKİKA! Türkiye'de vaka haritası güncellendi! Zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı illere göre haftalık haritasının güncel halini paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen üç il Erzurum, İstanbul ve Ağrı oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu. Bu kapsamda haftalardır zirvede olan İstanbul, yerini Erzurum'a bıraktı.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre vaka haritasının güncel halini paylaştı. Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

EN ÇOK VAKA GÖRELEN 5 İL

Öte yandan haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKTI

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

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SON DAKİKA! Türkiye'de vaka haritası güncellendi! Zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti
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