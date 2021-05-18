SON DAKİKA! Türkiye'de vaka haritası güncellendi! Zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti

EN ÇOK VAKA GÖRELEN 5 İL

Öte yandan haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKTI

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.