SON DAKİKA! Türkiye'de vaka haritası güncellendi! Zirve İstanbul'dan Erzurum'a geçti

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre vaka haritasının güncel halini paylaştı. Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.
EN ÇOK VAKA GÖRELEN 5 İL
Öte yandan haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKTI
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.