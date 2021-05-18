Süper Loto bu akşam saat kaçta yayınlanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (18 Mayıs)

Milli Piyango tarafınca gerçekleşen Süper Loto çekilişi her hafta; Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere toplamda üç gün gerçekleştiriliyor. Son çekilişte bilenen çıkmamasıyla beraber ikramiye devrederken bu haftaki ikramiye 13 milyonu aştı. İkramiye büyüdükçe şans oyununa olan ilgi de artarken "18 Mayıs Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta?" soruları da yanıt aramaya başladı. MPİ online canlı yayında naklen yayınlanacak olan Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30'da belli olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Her gün birbirinden büyük ikramiyeleri ile şans oyunları vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları için bu kapsamda merak dolu bekleyiş sürerken gözler 21.30'da MPİ Tv'deki canlı yayına çevrilecek.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.



İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!



Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.