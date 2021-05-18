Tam kapanma sonrası İstanbul trafiği yoğunlaştı

Trafik yoğunluğu yapılan ölçümlere göre 74'e ulaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesinin ardından "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde İstanbul'da trafikte yoğunluk arttı.

İstanbul'a dönüşlerin artması ile birlikte şehirde özellikle mesai saatinin bitimiyle D100 ve TEM otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözlendi. TEM otoyolundaki yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ederken araç kuyruğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde uzadı.

Kent genelindeki otobüs ve metrobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk göze çarptı. (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik saat 18.00 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.