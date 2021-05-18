İstanbul Emniyeti Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçesi Hüseyin Ağa Mahallesi'nde iki eğlence mekanını kontrol etti. Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan mekanlarda 38 kişinin bulunduğu saptandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 38 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 129 bin 280 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet yürütülen iki adres de mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası!