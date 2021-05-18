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Giriş Tarihi: 18.5.2021 15:07 Son Güncelleme: 18.5.2021 15:28

Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası!

’da iki eğlence mekanı denetlendi. Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 kişiye 129 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçesi Hüseyin Ağa Mahallesi'nde iki eğlence mekanını kontrol etti. Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan mekanlarda 38 kişinin bulunduğu saptandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 38 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 129 bin 280 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet yürütülen iki adres de mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası!

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Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası!
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