Türkiye’de her yönü ile genç nüfus

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Kocaeli'nin toplam nüfusu 1 milyon 997 bin 258 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 292 bin 136 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %14,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun 150 bin 720 kişi erkek nüfus, 141 bin 416 kişi ise kadın nüfus oluşturdu.

AB ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İrlanda, %12,5 ile Danimarka ve %12,3 ile Hollanda olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %8,8 ile Bulgaristan, %9,0 ile Çekya ve %9,1 ile Letonya olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS EN FAZLA HAKKARİ'DE

2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,5 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %12,5 ile Muğla, %12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2016 yılında 15-24 yaş arası genç nüfusta obezite oranı %3,8 iken bu oran 2019 yılında %4,6 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında %3,5 iken bu oran 2019 yılında %4,8'e, genç kadınlarda ise 2016 yılında %4,1 iken 2019 yılında %4,5'e yükseldi.Diğer taraftan, 2016 yılında genç nüfusta normal kilolu olanların oranı %66,4 iken bu oran 2019 yılında %64,3 oldu. Normal kilolu genç nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında %69,2 iken bu oran 2019 yılında %64,3, genç kadınlarda ise 2016 yılında %63,6 iken 2019 yılında %64,3 oldu.

GENÇLERİN YÜZDE 47,2'Sİ MUTLU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında %56,7 iken 2020 yılında %47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde %41,4, genç kadınlarda ise %53,2 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %48,0 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %24,6 ile başarı, %15,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %41,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %28,0 ile başarı ve %12,7 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise %54,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,1 ile başarı ve %18,6 ile sevgi takip etti.

GENÇLERİN %77,1'İ İŞİNDEN MEMNUN

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin %77,1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, %48,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %75,9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %48,8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar %80,4 ve %46,5 olarak gerçekleşti.Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin %59,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %58,9 iken genç kadınlarda %60,2 oldu.

İNTERNET KULLANAN GENÇLERİN ORANI %93,0 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2019 yılında %92,4 iken 2020 yılında %93,0 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2019 yılında %96,1 iken 2020 yılında %95,0 olurken genç kadınlarda 2019 yılında %88,6 iken 2020 yılında %91,0 oldu.