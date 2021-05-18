Vali Becel: Vakalarda ev hanımları açık ara birinci sırada

Nevşehir Valisi Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 günlük fedakarlığın ardından kontrollü normalleşme dönemine girildiğini hatırlatarak, vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını istedi.

Vali Becel, "Gönül istiyor ki artık maskeleri çıkartalım, bütün mekanlar açık olsun, bütün faaliyetlerimizi özgür bir şekilde yerine getirelim. Ancak biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Nevşehir'de de Türkiye genelinde olduğu gibi vaka sayılarında düşüş olmakla beraber arzu edilen düşüşü yakalayamadığımızı ifade etmek isterim." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı 100 binde vaka oranında Nevşehir'in hala yüzün altına düşmediğini kaydeden Vali Becel, "O nedenle lütfen dikkat edelim, her şey bitmiş gibi hareket etmeyelim." dedi.

EV HANIMLARINA ÇAĞRI

Vakaların meslek gruplarına dağılımını günlük takip ettiklerini ifade eden Vali Becel, şöyle konuştu: "Biz günlük pozitif vakaların meslek grupları olarak dağılımını da takip ediyoruz. Maalesef bu dağılımda ev hanımlarımız açık ara birinci sırada. Yani şöyle bir şey getiriyor insanın aklına. Evlerde ziyaretlerin daha devam ettiğini, ev içi bulaşın yoğunlaştığını gösteriyor bu bize. Özellikle ev hanımlarımıza, emeklilerimize çok daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ben kadınların isterse her şeyi yapabileceklerine de inanıyorum. Ama virüs sadece dışarıdaymış, içeride virüs yokmuş gibi bazen rehavete kapılıyorlar, o ziyaretlerde maskeleri de çıkartıyorlar belli ki. Bu ziyaretleri bir süre daha erteleyelim lütfen. Çünkü Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu haritalarda biz Kayseri'den sonra ikinci sıradayız. Bu Nevşehir için gerçekten üzücü. Sezon açılacak, turistler gelecek hem yurtdışından hem yurtiçinden. Bunun da olabilmesi için işletmelerin tam kapasiteyle çalışabilmesi için biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor."