Resmi tatil günlerinde çoğu kurum ve işyeri bilindiği üzere tatil sürecinde hizmet vermiyorken bu kapsamda "Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 19 Mayıs tarihinde resmi tatil olması nedeniyle nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği biliniyor. Buna göre; Yarın 19 Mayıs'ta sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte çalışma saatleri ve tüm detaylar…