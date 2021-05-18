Resmi tatil günlerinde çoğu kurum ve işyeri bilindiği üzere tatil sürecinde hizmet vermiyorken bu kapsamda "Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 19 Mayıs tarihinde resmi tatil olması nedeniyle nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği biliniyor. Buna göre; Yarın 19 Mayıs'ta sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte çalışma saatleri ve tüm detaylar…
YARIN ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
YARIN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.
Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;