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Haberler Yaşam Haberleri Yarın 19 Mayıs’ta sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 13:42

Yarın ’ta sağlık ocakları ve hastaneler , kapalı mı? Eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yarın 19 Mayıs’ta sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Yarın Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olma dolayısıyla bilindiği üzere ülke genelinde resmi tatil olacak. Bu kapsamda şimdiden binlerce kişi “Yarın 19 Mayıs’ta eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İlaç ve buna benzer ürünlere ihtiyaç duyan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere eczaneye gitmeden önce konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. 19 Mayıs gibi tarihlerde resmi tatil dolayısıyla yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, Yarın 19 Mayıs’ta sağlık ocakları ve hastaneler olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

Resmi tatil günlerinde çoğu kurum ve işyeri bilindiği üzere tatil sürecinde hizmet vermiyorken bu kapsamda "Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler yarın açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene 19 Mayıs tarihinde resmi tatil olması nedeniyle nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği biliniyor. Buna göre; Yarın 19 Mayıs'ta sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte çalışma saatleri ve tüm detaylar…

Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

YARIN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.

Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;

Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı?

19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 19 Mayıs Cuma günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

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Yarın 19 Mayıs’ta sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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