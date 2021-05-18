19 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk gelirken bugün bilindiği üzere resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda; bankacılık işlemleri olan binlerce vatandaş "Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Yarın 19 Mayıs'ta bankalar açık mı çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 19 Mayıs'ta bankalar açık mı çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı kapalı mı, EFT ve havale yapılır mı?
BANKALAR 19 MAYIS'TA AÇIK MI?
Bankalar, resmi tatil günlerinde kapalı oluyor ve hizmet vermiyor. Bundan dolayı, 19 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak.
EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?
Aynı zamanda farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak aynı bankalar arası işlem olan havale resmi tatillerde de yapılabildiği için 19 Mayıs'ta da geçerli olacak.
Banka şubelerinde işlem yapacak olanlar 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamadıkları takdirde bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.
Bankaların yanı sıra PTT'ler, kargo şubeleri, noterler ve devlet daireleri de kapalı olacak.