Yarın kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Yarın 19 Mayıs ve resmi tatil. Bu nednele de bugünden itibaren MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo alıcı ya da gönderenleri, kargo çalışma saatlerinin yarın için nasıl olacağını araştırıyor. Kademeli normalleşme konulu İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kargolar hafta sonu yasaklarından muaf olarak duyuruldu ancak 19 Mayıs için bir yasak kararı bulunmuyor. Tüm bunlarla birlikte, resmi tatil olması nedniyle, 19 Mayıs yarın kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba günü PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte cevabı

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Kargoların çalışma durumu kargo şirketlerinin çalışma şekillerine göre değişiklik gösterebiliyor.