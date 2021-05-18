YKS ne zaman yapılacak? YKS ertelenecek mi, tarihi değişecek mi? YDT, AYT, TYT sınav tarihleri

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday, sınav tarihleri ile ilgili güncellemeleri takip ediyor. En iyi okullara girebilmek için yarışan üniversite adayları YKS ne zaman yapılacak, tarihi değişecek mi, YKS ertelenecek mi diye araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS tarihleri, ÖSYM sınav takviminde haziran ayının son haftası olarak gözüküyor. İşte YDT, AYT, TYT sınav tarihleri.

YKS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Üniversitelere giriş sınavı olarak ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan sınavın üç oturumu da 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.