YKS ne zaman yapılacak? YKS ertelenecek mi, tarihi değişecek mi? YDT, AYT, TYT sınav tarihleri

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday, sınav tarihleri ile ilgili güncellemeleri takip ediyor. En iyi okullara girebilmek için yarışan üniversite adayları YKS ne zaman yapılacak, tarihi değişecek mi, YKS ertelenecek mi diye araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS tarihleri, ÖSYM sınav takviminde haziran ayının son haftası olarak gözüküyor. İşte YDT, AYT, TYT sınav tarihleri.
YKS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Üniversitelere giriş sınavı olarak ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan sınavın üç oturumu da 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?
2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.
TYT NE ZAMAN?
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
AYT NE ZAMAN?
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
YDT NE ZAMAN?
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.