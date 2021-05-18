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Haberler Yaşam Haberleri YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı!
Giriş Tarihi: 18.5.2021 11:16

açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı!

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı!

Milyonlarca adayın aylar süren çalışmalarının meyvelerini toplayacağı güne az bir zaman kaldı. 26-27 Haziran’da AYT, TYT ve YDT olarak üç aşamada gerçekleşecek olan açıklandı mı sorusu adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce aday, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusuyla ÖSYM’nin sitesini ziyaret ediyor. İşte sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı.

Lise son sınıf öğrencileri, üniversite için sarfettikleri emeklerin karşılığını 26-27 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS'de alacak. Milyonlarca aday en iyi okullara girebilmek için TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınavda ter dökecek. Öğrenciler ve velileri, sınav yerlerini önceden tespit edebilmek adına YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. İşte YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin düzenlediği tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi YKS giriş yerleri sınav tarihinden bir hafta önce açıklanacak. Buna göre, en geç 22 Haziran'a kadar sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav yeri sorgulama ve sınav giriş belgesi alma işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Adaylara farklı bir belge gönderilmiyor. Sınava girecek olan adayların sınav yeri görüntüleme ekranında yer alan giriş belgesi siyah beyaz çıktısını almaları ve sınav günü mutlaka sınav sonuna kadar yanlarında bulundurmaları isteniyor.

YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

YKS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Üniversitelere giriş sınavı olarak ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan sınavın üç oturumu da 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

TYT SINAVI NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT SINAVI NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT SINAVI NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

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YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı!
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