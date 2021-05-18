YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı!

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin düzenlediği tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi YKS giriş yerleri sınav tarihinden bir hafta önce açıklanacak. Buna göre, en geç 22 Haziran'a kadar sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YKS sınav yeri sorgulama ve sınav giriş belgesi alma işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Adaylara farklı bir belge gönderilmiyor. Sınava girecek olan adayların sınav yeri görüntüleme ekranında yer alan giriş belgesi siyah beyaz çıktısını almaları ve sınav günü mutlaka sınav sonuna kadar yanlarında bulundurmaları isteniyor.
YKS NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Üniversitelere giriş sınavı olarak ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan sınavın üç oturumu da 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
TYT SINAVI NE ZAMAN?
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
AYT SINAVI NE ZAMAN?
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
YDT SINAVI NE ZAMAN?
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.