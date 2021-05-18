YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı!

Lise son sınıf öğrencileri, üniversite için sarfettikleri emeklerin karşılığını 26-27 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS'de alacak. Milyonlarca aday en iyi okullara girebilmek için TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınavda ter dökecek. Öğrenciler ve velileri, sınav yerlerini önceden tespit edebilmek adına YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. İşte YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi alma ekranı.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin düzenlediği tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi YKS giriş yerleri sınav tarihinden bir hafta önce açıklanacak. Buna göre, en geç 22 Haziran'a kadar sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav yeri sorgulama ve sınav giriş belgesi alma işlemleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Adaylara farklı bir belge gönderilmiyor. Sınava girecek olan adayların sınav yeri görüntüleme ekranında yer alan giriş belgesi siyah beyaz çıktısını almaları ve sınav günü mutlaka sınav sonuna kadar yanlarında bulundurmaları isteniyor.

YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI