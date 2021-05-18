‘Yüksek ses’ cinayeti

Bursa'da, yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı (32) sesini kısması için uyaran Zeki Özezen (30) çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Mustafakemalpaşa'da yaşandı. Özezen yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı, sesini kısması için uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kıral Dalkıran, tabancayla Zeki Özezen'e 6 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Özezen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Dalkıran ise cinayetin işlendiği mahallede saklandığı evde suç aleti ile yakalandı. Dalkıran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA