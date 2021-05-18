Zuladaki kaçak içki polisin gözünden kaçmadı

Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun KOM Büro Amirliği görevlileri, kontrol noktasında sürücüsünün hal ve hareketlerinden şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin koltuğu üzerinde bulunan plastik vidonları kontrol eden polis, vidonların kaçak içki ile dolu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kamyonette detaylı bir arama yapan polis Kamyonetin kasasında döşemenin altına yapılan zulaya yerleştirilmiş plastik vidonların içinde 200 litre daha kaçak içki buldu. Araç içindeki kaçak içkilerle birlikte 240 litre kaçak içkiyle yakalanan sürece A.P. hakkında adli işlem yapıldı.