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Giriş Tarihi: 19.5.2021 21:57 Son Güncelleme: 19.5.2021 21:58

18 yaşındaki genç gölette boğuldu! Yakınları sinir krizi geçirdi

DHA
18 yaşındaki genç gölette boğuldu! Yakınları sinir krizi geçirdi

'nın  ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Mehmet Can İnan (18), ölü bulundu. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, öğleden sonra Arifiye'de bulunan Mollaköy Göleti'nde meydana geldi. Mehmet Can İnan, arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Mehmet Can İnan'ın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. AFAD dalgıçları su altında arma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat sonra dalgıçlar, Mehmet Can İnan'ın cansız bedenini bularak göletten çıkardı. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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18 yaşındaki genç gölette boğuldu! Yakınları sinir krizi geçirdi
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