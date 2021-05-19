20 gün içerisinde 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı... Bu kez tutuklandı

Konya'da 20 gün içerisinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı gerekçesiyle 3 kez gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemelerce serbest bırakılan 13 yaşındaki suç makinesi T.T., 4. kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 farklı iş yerinden 2 bin 150 Tl para, cep telefonu, bisiklet, sadaka kutusu ile bir otomobilin camının kırılması olaylarını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu şüphelinin son 20 gün içerisinde 3 kez gözaltına aldıkları, ikisi mahkemeden biri de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan 140'nın üzerinde suç kaydı bulunan T.T. olduğunu tespit etti. Ekipler T.T.'yi oturduğu merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Son olaylarının ardından çıkarıldığı mahkemelerce hakkında hem ev hapsi ve hem de adli kontrol kararları uygulandığı tespit edilen T.T.'nin bunlara rağmen özellikle geceleri evden çıkarak hırsızlık yapmaya devam ettiği belirtildi. Kent merkezindeki evinin yakınlarındaki iş yerlerini soymayı tercih eden T.T., emniyetteki sorgusunda, hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirdiğini, uyuşturucu bağımlısı olduğu için yaptığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T., 20 gün içerisinde 4. kez çıktığı nöbetçi hakimlikçe 3 farklı dosyadan tutuklandı.