2020/1 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları belli oldu! E-Devlet ile bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı!

Bekçilik sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından internet üzerinden açıklandı. Başvuru hakkı kazanan asıl adaylar ve yedekler listesi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları ile belli oldu. Adaylar, sonuçlarını görüntülemek ve atama sürecine ilişkin bilgi almak için T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet'e giriş yapacak. İşte e-Devlet ile bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı!
BEKÇİLİK SINAV SONUCU AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı değerlendirme süreci son buldu. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edildi. İlanda, adayların posta yoluyla ya da farklı bir iletişim aracıyla özel olarak bilgilendirilmeyeceği, internet üzerinden yayınlanan sonuçların tebligat niteliğinde olacağı vurgulandı.
BEKÇİLİK ATAMALARI NASIL YAPILACAK?
İlanda verilen bilgilere göre, asıl adayların atama işlemleri için 15 gün içinde, planlanan İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurmaları ve gerekli evrakları temin etmeleri gerekiyor. Yedek olarak belirlenen adayların durumu ise ilerleyen süreçte internetten yapılacak olan yazılı açıklama ile belli olacak.
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
Sınav sonuçları e-Devlet üzerinden bildirilecek olup adaylar T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuç ekranını görüntüleyecek. Bekçilik sonuçları e-Devlet'te yer alan Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranı üzerinden görüntülenecek.
BEKÇİLİK SINAV SONUCUNUZU BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ