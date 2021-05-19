2020/1 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları belli oldu! E-Devlet ile bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı!

Bekçilik sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından internet üzerinden açıklandı. Başvuru hakkı kazanan asıl adaylar ve yedekler listesi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları ile belli oldu. Adaylar, sonuçlarını görüntülemek ve atama sürecine ilişkin bilgi almak için T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet'e giriş yapacak. İşte e-Devlet ile bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı!

BEKÇİLİK SINAV SONUCU AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı değerlendirme süreci son buldu. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edildi. İlanda, adayların posta yoluyla ya da farklı bir iletişim aracıyla özel olarak bilgilendirilmeyeceği, internet üzerinden yayınlanan sonuçların tebligat niteliğinde olacağı vurgulandı.