33 suçtan aranıyordu! Suç makinası yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlular ile mücadeleye dair yürütülen faaliyetler kapsamında; çeşitli illerde işlemiş olduğu suçlardan dolayı hakkında 27 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 hakaret, 1 şantaj olmak üzere 33 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu firarisi K.M. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyon ile Alpu Sakarıkaracaören Mahallesinde ikamet eden babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alpu ilçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi K.M. işlemiş olduğu suçlara dair Beylikova adliyesine sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.