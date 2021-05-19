Adana'da 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

5 araçlı zincirleme kazada, minibüs sürücüsü Ramazan Özelçi ve minibüsteki yolcu Ayşenur Ceylan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, cadde üzerindeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Otobüs şoförünü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.