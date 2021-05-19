Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü!

Kaza, saat 10.00 sıralarında Dinar- Çay kara yolunun 23'üncü kilometresindeki Akçaköy mevkiinde meydana geldi. Ali O.S. yönetimindeki 20 EM 730 plakalı TIR, karşı yönden gelen Zülkarneyn Paltalı'nın kullandığı 34 NKB 27 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü, kamyonda ise maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.