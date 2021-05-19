Anne, uyuşturucu nedeniyle tartıştığı kızını eşarpla boğup öldürdü

EŞARBLA BOĞUP ODAYA TAŞIDI

Öte yandan kızını öldürdüğünü itiraf eden anne A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde kızıyla uyuşturucu kullandığı için sık sık kavga ettiklerini, yine bu yüzden kavga ederken boğuşma esnasında eşarbı ile kızını boğduğunu ve mutfaktan odaya taşıdığını söylediği öğrenildi. Ayrıca A.V.'nin kızının öldüğünü anladığında emniyete giderek teslim olduğunu söylediği de ileri sürüldü.

TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi A.V. ile gözaltına alınan eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen anne A.V. tutuklanırken, S.V. ve Ö.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.