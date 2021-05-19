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Giriş Tarihi: 19.5.2021 15:53 Son Güncelleme: 19.5.2021 16:24

'da vaka sayısı azaldı! Sahiller doldu taştı

DHA
Antalya'da vaka sayısı azaldı! Sahiller doldu taştı

'da, tam kapanma sürecinde 100 bin nüfustaki koronavirüs vaka sayısının 300'lerden 61'e indi. Bu durum sahilleri hareketlendirdi.

Dün açıklanan 100 bin nüfustaki vaka sayısı 300'lerden 61'e düşen Antalya, tekrar turuncu kategoriye döndü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini denizde eğlenceli vakit geçirerek değerlendirmek isteyenlerin, kademeli normalleşme sürecinde koronovirüs tedbirlerine zaman zaman uymadığı görüldü.

Sahilde yürüyüş ve spor yapanların yanı sıra, plajda güneşlenenlerden bazıları maske takmamayı tercih etti.

Aileler sahilde çocuklarıyla vakit geçirip, parklarda spor yaparken, plajda güneşlenip yüzenler denizin tadını çıkardı.

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Antalya'da vaka sayısı azaldı! Sahiller doldu taştı
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