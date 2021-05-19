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Giriş Tarihi: 19.5.2021 15:22 Son Güncelleme: 19.5.2021 15:25

'daki kabin sapığı tutuklandı! Genç kızları dikizlemişti!

DHA
Antalya'daki kabin sapığı tutuklandı! Genç kızları dikizlemişti!

'da dün sapık dehşeti yaşandı. Mustafa A., Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı kabin altından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, bugün tutuklandı. İşte haberin ayrıntıları...

Antalya Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi.

Genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı. Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı.

İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi. Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi.

Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Antalya'daki kabin sapığı tutuklandı! Genç kızları dikizlemişti!
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