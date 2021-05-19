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Haberler Yaşam Haberleri 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri! En Güzel, Kısa, Uzun, Bayrak resimli 19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları - sözleri!
Giriş Tarihi: 19.5.2021 08:10 Son Güncelleme: 19.5.2021 08:10

mesajları ve sözleri! En Güzel, Kısa, Uzun, Bayrak resimli 19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları - sözleri!

19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri! En Güzel, Kısa, Uzun, Bayrak resimli 19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları - sözleri!

’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! mesajları ve sözleri bugün, sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geliyor. Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan bu kutlu günün anlam ve önemini ön plana çıkaran Atatürk resimli ve bayraklı görseller araştırma konusu haline geliyor. Gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılabilecek Atatürk’ün gençlerle ilgili sözleri ile tüm en güzel, kısa, uzun, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte en güzel 19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları ve sözleri günün ilk saatleriyle beraber bugünün kutlamak isteyen vatandaşların gündemine taşındı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ve anlam ve önemi nedeniyle doğum gününün bu tarih olduğunu bildirdiği bu mühim tarihle ilgili en güzel Atatürk sözleri, resimleri, bayraklı, kısa, uzun, resimli, en güzel 19 Mayıs mesajları içeriklerini bu başlık altında derledik. İşte en güzel 19 Mayıs mesajları ve sözleri. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Türk Milleti'nin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileyerek 19 mayıs gençlik ve spor bayramını kutlarım.

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ()

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A SABAHA KARŞI

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
Bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

En güzel ve anlamlı resimli 19 Mayıs mesajları ile sevdiklerinize ulaşın! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve şiirleri burada... En güzel Atatürk resimleri

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

En güzel ve anlamlı resimli 19 Mayıs mesajları ile sevdiklerinize ulaşın! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve şiirleri burada... (En güzel Atatürk resimleri)

YURDU DÜŞMANLAR SARDI

Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

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19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri! En Güzel, Kısa, Uzun, Bayrak resimli 19 Mayıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları - sözleri!
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