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Haberler Yaşam Haberleri Atatürk ve Bayrak resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri 2021! En güzel, kısa, uzun, anlamlı 19 Mayıs mesajları ve Atatürk'ün gençliğe sözleri!
Giriş Tarihi: 19.5.2021 09:02

Atatürk ve Bayrak resimli mesajları ve sözleri 2021! En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve Atatürk'ün gençliğe sözleri!

Atatürk ve Bayrak resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri 2021! En güzel, kısa, uzun, anlamlı 19 Mayıs mesajları ve Atatürk'ün gençliğe sözleri!

Bugünün anlam ve önemini yansıtan kutlama mesajları ve sözleri milyonların gündemine geldi. Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu kutlu gün bilindiği üzere ’nin kuruluşu için atılan ilk adım olan ulu önder Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Milli Mücadele sürecinin başladığı önemli tarih olarak biliniyor. Bu noktada ise Atatürk’ün gençliğe sözleri ile en güzel, kısa, uzun, Atatürk ve Bayrak resimli araştırmaları hız kazandı. İşte en güzel resimli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri…

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun mesajları ve sözleri bugün de özellikle bu görsel ve metinleri sosyal medya hesabından paylaşmak isteyen binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Bu noktada Atatürk'ün gençlerle ilgili sözleri ve bayrak resimli olanlar en çok ilgi görenler arasında yer alıyor. Sizler için hazırladığımız içeriğimizde en güzel, kısa, uzun, Atatürk ve Bayrak resimli 19 Mayıs mesajlarını bir araya derledik. İşte en güzel resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ()

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A SABAHA KARŞI

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
Bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 - Yeni, uzun, kısa, anlamlı ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri!

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

En güzel ve anlamlı resimli 19 Mayıs mesajları ile sevdiklerinize ulaşın! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve şiirleri burada... En güzel Atatürk resimleri

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

En güzel ve anlamlı resimli 19 Mayıs mesajları ile sevdiklerinize ulaşın! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve şiirleri burada... (En güzel Atatürk resimleri)

YURDU DÜŞMANLAR SARDI

Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

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Atatürk ve Bayrak resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri 2021! En güzel, kısa, uzun, anlamlı 19 Mayıs mesajları ve Atatürk'ün gençliğe sözleri!
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