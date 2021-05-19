Bacağına isabet eden saçma öldürdü

Karaman'da imam nikâhıyla birlikte yaşadığı Tolga Nantu'nun (20) pompalı tüfekle kazayla bacağından yaraladığı Satı Laçin (26) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadın, ilk ifadesinde tüfeği yanlışlıkla kendisinin ateşlediğini söylemişti. Olay, önceki akşam Rauf Denktaş mahallesinde meydana geldi. Pompalı tüfekle bacağından vurulan Satı Laçin, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Genç kadın ifadesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğunu söyledi. Polis, Laçin'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine imam nikâhlı eşi Nantu'nun ifadesine başvurdu. Nantu sorguda gerçeği itiraf ederek, "Tüfek kazara ateş aldı. Satı vurulunca 112'yi arayıp yardım istedik" dedi.İlk müdahalesinin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Satı Laçin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tüfekten çıkan saçmaların Laçin'in bacağındaki atardamarı parçaladığı ve genç kadının kan kaybı nedeniyle öldüğü ifade edildi.Tolga Nantu çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek"ten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nantu ifadesinde eşini çok sevdiğini belirterek, "Tüfeğimi temizleyip dolaba kaldırmak istedim. Eşim namlunun ucundan tutarak, 'Dolaba ben koyacağım' dedi. Bu sırada tüfek ateş aldı. Eşimi çok seviyordum. Öldürme maksadım yoktu" dediği öğrenildi. Genç kadının ilk evliliğinden ik